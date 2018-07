Kvalitní čtyřproudová dálnice skoro bez aut. Tak vypadají mobilní datové sítě v ČR

Máme nejlepší sítě v Evropě, hlásají v posledních měsících operátoři a možná mají pravdu. Kdo ví, skoro nikdo je totiž nepoužívá. To je samozřejmě přehnané, jen je prostě využíváme „vocamcaď pocamcaď“. Čili odbavit to nejdůležitější, prolistovat Facebook, vyřídit pár nejdůležitějších mailů a rychle sjet z mobilní datové dálnice na nejbližším Wi-Fi exitu.

Nebo to snad máte jinak? Statistika říká, že v globále máme hodně nízkou spotřebu, že si vystačíme s málem. A příčina? Možná jen nehodláme platit nekřesťanské peníze za něco, co jsme roky používali zdarma (internet přes Wi-Fi), protože 3G prakticky neexistovalo a jiná možnost nebyla. Tak či onak, co do objemu přenesených dat jsme na chvostu Evropy, uvádí Tefficient.

Nad Českem je v celkovém počtu přenesených dat v mobilní síti Lotyšsko, které má 1/5 obyvatel. https://t.co/sGOD4Ev3rk — Ondrej Maly (@ondrej_m) 24. července 2018

Výrazně hůř jsou na tom statisticky jen na Islandu (ale pozor, to jen proto, že je jich málo), Estonsko, Maďarsko a Belgie jsou na tom skoro stejně bídně jako my a de facto se tak dělíme o poslední místo. Mimochodem není bez zajímavosti, že právě v Maďarsku vládne prakticky stejná „velká trojka“ jako v ČR (Telekom, tzn. náš T-Mobile, Telenor – naše O2, a Vodafone). Teprve od září má v Maďarsku spustit služby čtvrtý operátor Digi Mobil, který snad rozvíří stojaté vody slepých ramen Dunaje v Panonské nížině.

Korelace mezi vysokými cenami a nepoužíváním datových služeb se znovu potvrzuje (ačkoli operátoři to vehementně odmítají), což dokazuje analýza Evropské komise, která vyhodnotila jako extrémně drahé trhy právě Maďarsko i Českou republiku. Belgie s prakticky stejným počtem obyvatel a také třemi „zakonzervovanými“ operátory je také drahá, ale je na tom relativně cenově líp díky vyšší kupní síle. Estonců je 1,4 milionu, Lotyšů zhruba dva miliony a prodatují stejně jako desetimilionové Česko.

Operátoři to mohou komentovat, jak chtějí, poukazovat na „jiné“ spotřebitelské chování Čechů („2 GB stačí všem“), odvádět pozornost poukazováním na překážky k výstavbě ze strany státu, ale tyhle řádové rozdíly mezi Českem a většinou ostatních evropských zemí prostě nezakryjí. Jsou drazí a nejúčinnějším lékem proti jejich drahotě by byl 4. operátor. Příští rok proběhne aukce 700 MHz, která snad nového hráče konečně přiláká.

