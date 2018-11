Kvantový kompas je GPS bez satelitů. Spolehlivě funguje i v tunelech a budovách

Chytré hlavy z Imperial College v Londýně a laserové firmy M Squared v Glasgow postavily přístroj, který prý v mnoha ohledech překonává tradiční satelitní geologační systémy jako je GPS. Jde zejména o stínění signálu vysokými budovami nebo jeho nedostupnost uvnitř tunelů a budov. Tento první kvantový kompas totiž využívá data z akcelometru.

Graeme Malcolm, výkonný ředitel společnosti M Squared, pro The Independent řekl, že se jedná o samostatné zařízení, které může být použito k navigaci čehokoli, co se hýbe. Od letadla až po loď. Aktuálně pracují na miniaturizaci systému, aby jej mohli vsadit do běžného mobilního telefonu. Zatím je však takových rozměrů, že by se hodil jen do letadel nebo velkých lodí. Dalším cílem je pokročit z měření v jedné ose ke třem osám.

Tento kvantový akcelometr by tak mohl být novou generací běžných pohybových čidel, kterými jsou smartphony aktuálně osazovány. Jejich limitem je totiž přesnost, kterou novinka vyniká. Současný svět se na různé druhy navigace spoléhá ve větší než velké míře, proto je třeba neustálé inovace. Globální síť družic ale nemusí být vždy spolehlivá, a tak se hledá technologie, která je bude umět v případě potřeby zastoupit. Nyní to vypadá, že je na obzoru.

Autoři projektu vysvětlují podstatu technologie Quantum Compass. Jde především o přesnost: