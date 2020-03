Lady Gaga má nový klip. Je plný šílených kostýmů a natočený pouze iPhonem

Apple vypustil další video ze série „Shot on iPhone“ a tentokrát je to velký kalibr – videoklip popové hvězdy Lady Gaga. Zajímavé je, že Apple zveřejnil pouze minutovou ukázku, celý klip má na YouTube zpěvačka. V době psaní článku tento neobvyklý souboj jednoznačně vyhrává Lady Gaga – její video vidělo více než 24 miliónů lidí, ukázku na kanálu Apple.com pouze 600 tisíc…

Ani tentokrát nelze čekat, že by někdo vzal do ruky iPhone 11 Pro a všechno natočil z ruky. Jde o zcela profesionální produkci, pouze místo kamery je v sestavě telefon. Také od Lady Gaga je to obvyklá přehlídka bizarních kostýmů a energických tanečních čísel.



Natočené iPhonem? Ano, ale k tomu přidejte štáb a profi vybavení.