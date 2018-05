Leatherman Tread Tempo: Hodinky pro chlapa, které umí šroubovat, řezat, otvírat atd.

Když jsem na podzim testoval Leatherman Tread aka „bednu s nářadím, která se vejde na zápěstí“, chyběly mi na náramku hodinky. Už tehdy jsem věděl, že je firma vyrábí, ale vypadalo to, že na český trh je nepustí. Teď se to mění a kombinace náramku s 30 nástroji a hodinek se švýcarským strojkem je tu.

Celé se to jmenuje Leatherman Tread Tempo a můžete vybírat ze stříbrné a černé barvy. Cena je v obou případech stejná: 13 990 Kč. Na náramek se vztahuje záruka 25 let, na hodinový díl pouze klasické 2 roky. Hodinky jsou vodotěsné do 200 metrů, mají luminiscenční ručičky a sklo ze safírového krystalu. Jen spojení se smartphonem a chytré funkce od nich nečekejte...