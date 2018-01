Leden u O2: Kdo by nechtěl mobil a náramek Xiaomi za 6 Kč...

Lednovým tahákem O2 je Xiaomi Redmi Note 5A spolu s fitness náramkem Mi Band 2 za pouhých 6 Kč. Než ale strčíte hlavu do oprátky, přečtěte si podmínky! Najdete je na webu operátora. Musíte uzavřít smlouvu na dva roky a podmínkou je mít paušál alespoň za 399 Kč měsíčně (bod IV.).



Tento telefon stojí 6 Kč. A vaši duši.

Podmínky se jen hemží nebezpečnými ustanoveními a obecnými formulacemi, které hrají do karet poskytovateli, protože si je může vykládat ze široka. Také pozor na prodlení, nesmíte být více jak 30 dní pozadu s platbou, jinak bude O2 chtít slevu zpět (bod VII. „Předpoklady trvání nároku na Slevu“).

Využím této akce dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů (bod VIII.). Pokud byste ho vzali zpět, budete vracet i slevu, což vzbuzuje otázku, co O2 s vašimi osobními údaji zamýšlí... Slevu budete samozřejmě vracet při předčasném ukončení smlouvy spolu s pětinou paušálu za každý měsíc, který by zbýval do dvou let.

Další lednovou novinkou je Samsung Galaxy A8, operátor také větší množství starších modelů v lednu zlevnil.

Lednová nabídka zařízení s bonusem až 4 000 Kč:

Lednové novinky:

Samsung Galaxy A8 katalog rozměry a hmotnost: 158 × 77 × 5,9 mm, 151 g

displej: 5,7'', kapacitní OLED, 1 080 × 1 920, 386 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|5,76 Mb/s), LTE (300|50 Mb/s)

konektivita: microUSB Type-B, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4,1, GPS

paměť: 16 GB, microSDHC (32 GB), RAM: 2 048 MB, baterie: 3 050 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 615 (8× Cortex-A53, 1,5 GHz, 28nm)

operační systém: Google Android 5,1 (Lollipop)

fotoaparát: 16MPx (5 312 × 2 988), video (1 920 × 1 080), blesk 73 %

vybavenost ?

výhodnost ?

žádanost cena: už se neprodává Pořiďte si podobný model na Alza.cz

Xiaomi Redmi Note 5A katalog rozměry a hmotnost: 153 × 76 × 7,6 mm, 150 g

displej: 5,5'', kapacitní IPS LCD, 720 × 1 280, 267 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE

konektivita: microUSB Type-B, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4,2, GPS

paměť: 16 GB, microSDHC (32 GB), RAM: 2 048 MB, baterie: 3 080 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 425 (4× Cortex-A53, 28nm)

operační systém: Google Android 7 (Nougat)

fotoaparát: 13MPx (4 128 × 3 096), video (1 920 × 1 080), blesk 65 %

vybavenost ?

výhodnost ?

žádanost cena: až

Lednový ceník:

Novinky a cenové změny oproti minulému měsíci jsou vyznačeny v tabulce: