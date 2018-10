Legenda je zpět. Palm je unikátní mini smartphone, doplněk k hlavnímu telefonu

Palm je jednou z největších legend světa mobilů, která ve své historii zažila úspěšná i turbulentní období, několikrát změnila majitele a zanikla, aby nakonec vždy mohla povstat z popela. Další znovuzrození značky Palm má na svědomí malý americký start-up s čínskými investicemi od TCL a operátor Verizon. Právě ten už brzy nabídne nový Palm jako doplňkové zařízení k primárnímu smartphonu.

Nový Palm nemá ambice vystupovat jako plnohodnotný smartphone, ačkoli některým méně náročným uživatelům by mohl stačit. Sloužit bude jako příslušenství k jinému hlavnímu telefonu. Hlavní výhodou budou na dnešní dobu opravdu miniaturní rozměry 51 × 97 × 7,4 mm a hmotnost pouze 63 gramů. Výrobce počítá s tím, že ho budete nosit tam, kde by vám klasický smartphone překážel – do hospody, do divadla, na koncert.

Zjednodušené prostředí a ovládání gesty

Velikost je daná 3,3palcovou úhlopříčkou dotykového HD displeje. Telefon má zaoblené elegantní tvary a hliníkové tělo, splňující normu odolnosti IP68. Pro chod zařízení postačí procesor Snapdragon 435, 3 GB operační paměti a 32 GB vnitřního úložiště. Baterie má kapacitu 800 mAh. Na zadní straně leží 12Mpx hlavní fotoaparát s jednou čočkou, přední kamera má 8 MPx.

Prostředí je postaveno na Androidu 8.1 Oreo a nabízí zjednodušené rozhraní s aplikacemi od Googlu. Vzhledem k malé velikosti obrazovky se k ovládání používají gesta a hlasové povely. K synchronizaci s primárním smartphonem slouží aplikace NumberShare. Malý telefon jako první nabídne americký operátor Verizon. Zda se tento typ doplňkového telefonu k jinému smartphonu v praxi uchytí, ukážou až následující měsíce.