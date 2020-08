Legendární Civilizace VI už i na Androidu. Od vydání PC verze uplynuly čtyři roky

Na Androidu byla konečně zpřístupněna legendární budovatelská strategie Civilization VI, která vyšla před čtyřmi roky na platformě PC. Již rok na to si mohli hru zahrát uživatelé iPadů, portace pro Android však zabrala další tři roky. Vzalo si ji pod patronát studio Aspyr Media, a hra je na Google Play k dispozici zdarma. Ale abychom hned zmírnili vaše předčasné ovace, máte k dispozici jen 60 tahů v trial verzi, po nichž bude třeba zakoupit plnou verzi hry za 599 Kč. A samostatně jsou k pořízení i dvě další herní rozšíření.

Pokud jste u Civilizace dokázali na počítači trávit i několik hodin v kuse, připravte se na to, že u smartphonů to bude dost podobné. Hra je stále dost návyková, budovatelský element je i po letech skvělý, i když se zřejmě budete vracet do známého herního prostředí. To bylo na displeje telefonů trochu upraveno, u menších displejů může být s ovládáním trochu problém, ovšem u větších smartphonů a tabletů je hratelnost bezproblémová. Hru navíc nemusíte ovládat jen prsty, ale můžete si pomoci i dotykovým perem S Pen z řadě Galaxy Note od Samsungu.

Civilization VI se konečně dostává i na Android:

Hra je na poměry mobilních zařízení obří, datový soubor má bezmála 6 GB! I na tom je vidět, že stahujete komplexní hru bez nějakých výraznějších zjednodušení a omezení. Jenže, pokud už jste šestou civilizaci hráli na jiných platformách, budete si ji muset pro mobil koupit znova, a to není zrovna levná záležitost. Navíc je problém i s kompatibilitou, u spousty zařízení je totiž hra vedena jako nekompatibilní. Bude však zřejmě jen otázkou času, než vývojář rozšíří dostupnost hry i na další smartphony a tablety. Civilization VI stahujte na Google Play.