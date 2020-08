Legendární hra Neverwinter Nights přchází také na Apple iOS. Grafika je lepší než v letitém originálu

Původní RPG hra Neverwinter Nights vyšla na PC již v roce 2002 a po zásluze sklízela četné ceny, mezi které patřilo i to nejvyšší – Nejlepší hra roku. O 16 let později vyšla v rozšířené verzi pro PC a Android. Až po dvou dalších letech se objevila i v Apple App Store.

Neverwinter Nights: Enhanced Edition (280 Kč pro Android, 249 Kč pro iOS) je další z řady legendárních her studia BioWare (Baldur's Gate, Icewind Dale, Planescape Torment), které se dočkaly portu i na mobilní platformy. A za ta léta titul neztratil nic ze své krásy. Vlastně je ještě hezčí díky optimalizované grafice. Upraveno bylo i uživatelské rozhraní a ovládání, např. přibyl virtuální joystick.

Pořád máte na výběr ze sedmi ras, jedenácti povolání a přesvědčení, a toho, zda budete činit dobro, nebo se přikloníte na stranu zla. Základní příběh se jako ten původní točí kolem morové nákazy města Neverwinter, hrát ale můžete i oba pozdější datadisky. To navíc nejen sami, ale klidně i v multiplayeru. Všechno to zní skvěle, a ono to také skvělé je. Jen se připravte na složitý RPG systém, který rozhodně není pro nováčky, stejně jako spoustu anglického textu a více jak 100 hodin čistého herního času.