Legendární Palm se vrací a velikostí displeje půjde proti proudu času

V lednu 2015 čínská TCL koupila legendární značku Palm a dlouho se nic nedělo. Až letos na jaře přišly zprávy, že v létě přijde první model a nabídne jej americký operátor Verizon.

Teprve teď přichází (via Android Police) spekulace o tom, jak bude první model vypadat a je to pořádné překvapení. Palm nehodlá zapadnout do nekonečné řady velkých placek a s panelem o úhlopříčce 3,3" jde přímo proti trendu zvětšování displejů. Abychom to uvedli do perspektivy – i první iPhone měl s 3,5" větší obrazovku. Ve smartphonech je menší snad už jen Palm Pre z roku 2009 s úhlopříčkou 3,1" (a pár čínských kuriozit).



Tohle je podle Android Police Palm, který odstartuje novou éru.

Telefon s kódovým názvem Pepito má LCD displej o rozlišení 720p a baterii o kapacitě 800 mAh, což je násobně méně, než mají smartphony konfekčních velikostí. Ani ve výkonu nechce novinka trhat rekordy, uvnitř pošlape procesor nižší řady Qualcomm Snapdragon 435 doplněný o 3 GB RAM a úložiště s kapacitou 32 GB. Operační systém je Android 8.1, tedy kupodivu ne odlehčený Android Go a poslední info, které máme, je o chybějícím 3,5mm jacku.

Zajímavé zařízení, zajímavý pokus o comeback. Nechme se překvapit, na co bude nový Palm lákat, co bude jeho trumfem, až vyloží všechny karty na stůl, ale útok na tržní špičku to rozhodně nebude.

Jak vybrat mobil pro školáka: