Legends of Runeterra dostala expanzi Call of the Mountain. Další vyjde v říjnu

Karetní hra Legends of Runeterra z univerza populární hry League of Legends dostala nové rozšíření Call of the Mountain, které přináší 7 nových šampiónů, 82 dalších karet a také nový region Targon. Legends of Runeterra tak pokračuje ve smrtelném dvouměsíčním intervalu rozšíření, a je otázkou, jak dlouho to vývojářům vydrží. Hra je však díky tomu neustále živá, dynamická, a zapomenout nemůžeme i na pravidelné úpravy stávajících karet, které se nevyhnuly ani aktuálnímu rozšíření.

Ne, že by karty ve hře měli nyní málo klíčových slov, ke stávajícím několika desítkám přibude šest dalších (Daybreak, Nightfall, Spellshield, Fury, Behold a Invoke), které si můžete vyzkoušet v tutoriálu. Navíc je dočasně aktivní i sekce Labs, ve které si můžete vyzkoušet šest předpřipravených balíčků, abyste si do hlavy vtloukli všechny nové zajímavé karty. Součástí patche 1.8 je i nová herní plocha, nové emotes, peti i dva nové cardbacky. Legends of Runeterra stahujte bezplatně na Google Play a App Storu.

Novinky v patchi 1.8 pro hru Legends of Runeterra:

Zdroj Playruneterra