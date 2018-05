LEGENDY: Motorola Razr je břitva, která rozsekala všechny konkurenty

Abych vám co nejlépe vysvětlil, jak úžasná Motorola Razr v roce 2004 byla, ukážu vám běžné mobily té doby. Podívejte se třeba na bachratý Siemens C55, jiné véčko stejné značky, Motorolu V500, která ještě měla vystupující anténu, nebo 2 centimetry tlustý Sony Ericsson K700.

A pak přišla Motorola Razr V3. Elegantní štíhlé kovové véčko s chemicky leptanou a modře podsvícenou klávesnicí. Mluvilo se o futuristickém designu, o luxusu, o inspiraci sci-fi, o dvou úžasných barevných displejích, o dokonale pevné konstrukci, ale také o 14 milimetrech tloušťky, což byla tehdy neuvěřitelná hodnota. Tím spíš pro véčko.

Telefon byl až nekriticky obdivován jako nějaký šperk. Kdo se chtěl tehdy předvést ve společnosti nebo na obchodní schůzce, musel vytáhnout tuhle otvírací břitvu. Když se v říjnu 2004 dostal Razr V3 na český trh, byl s cenovkou 21 tisíc druhým nejdražším telefonem své doby.



A takhle „žiletka“ fotila. Na dnešní poměry nic moc...

Co na tom, že uživatelské prostředí bylo podivné, nepřehledné a beze změny přejaté od starších modelů značky? Designem zmámení uživatelé si prostě museli zvyknout. Také se objevovala řada chyb, které Motorola postupně řešila vylepšenými modely. V průběhu následujících let přidávala nové funkce, aby udržela kult Žiletky na živu. Výrobce se snažil slavné jméno vzkřísit ještě o mnoho let později v éře smartphonů, ale prvotní wow efekt z léta 2004 už se nikdy zopakovat nepodařilo.