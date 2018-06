LEGENDY: Nokia 8850 a další zapalovače z dob, kdy platila jiná pravidla

Když Nokia v létě 1999 představila tuhle noblesu, Googlu nebyl ještě ani rok, Facebook neexistoval. To jen pro ilustraci, že šlo o úplně jiný svět. Od mobilu nikdo nečekal umělou inteligenci, vlastně ani fotoaparát a další dnes tak samozřejmé věci.

Tehdy se cenily jiné hodnoty. V případě Nokie 8850 to byly miniaturní rozměry, integrovaná anténa, vysunovací kryt klávesnice, kovový plášť, matný šedý lak jako z neviditelné stíhačky a bílé podsvícení.

Šlo o luxusní model, který v Česku začínal na téměř 30 tisících a tehdejší manažeři jej považovali za symbol svého postavení. Přitom funkcemi Nokia 8850 vycházela ze dva roky starého modelu. Oproti tehdejší technologické špičce chyběla podpora Bluetooth, multimediálních zpráv MMS, nebo GPRS (čemuž se mimochodem tehdy říkalo rychlý internet).

Dnes měříme paměť mobilů na desítky a stovky gigabajtů, tehdy šlo uložit 250 kontaktů a 30 položek v kalendáři. Textové zprávy byly pouze na SIM kartě a budík byl pouze jediný.

Nokia 8850 nebyla jednorázový pokus. Naopak, otcem byl model 8810 z roku 1998, kterému se přezdívalo Zippo podle legendárního kovového a rozměry blízkého zapalovače. Sourozencem byla barevná 8210 a přišla i řada následovníků: Nokia 8910 byla titanová a kryt se pomalu vysouval na stisknutí tlačítka. Model 8310 bavil barvami i integrovaným FM rádiem. S typem 6510 klesá cena na 15 tisíc a v roce 2003 už se miniaturní Nokie dostaly i do nejnižších cenových pater. Po luxusu a kovu však nezbyla ani památka.

Po roce 2005 to ještě Nokia zkusila s lesklým modelem 8800 v několika variacích kovu a karbonu, krásná byla také temná a skleněná Nokia 8600 Luna, ale to už bylo v roce 2007, tedy po premiéře prvního iPhonu a to už se svět mobilních telefonů pomalu a jistě začal obracet úplně jiným směrem...