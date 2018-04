LEGENDY: Odvážná Nokia N93i byla kamera s funkcí mobilu

V roce 2007 už bylo jasné, že mobily budou docela dobře fungovat jako osobní fotoaparáty. Nokia to ale chtěl posunout dál a z mobilu udělat videokameru. Model N93i ji připomínal vzhledem i ovládáním.

Véčko připomíná jen na první pohled. Nápadně masivní kloub ukrývá objektiv s 3× zoomem. Displej je uchycený pouze na jedné straně a otáčí se podle dvou os. Takže z něj kromě véčka složíte „notebook“, nebo právě videokameru s tehdy běžným způsobem držení.

Co se kvality týče, video z Nokie N93i opravdu patřilo k tomu nejlepšímu, co se v roce 2007 dalo koupit, ale na dobových ukázkách je vidět, jak moc jsme se za ty roky posunuli. Tehdejší rozlišení 640 × 480 pixelů dnes prostě nestačí a i ty nejlevnější mobily umí šestkrát víc a obrazovou kvalitou tuhle legendární Nokii překonají.

N93i je vzpomínkou na úžasnou dobu, kdy se výrobci nebáli experimentovat, každý mobil vypadal jinak a na pulty obchodů se dostávaly odvážné konstrukce, které dnes, v době unifikovaných dotykových placek, nemají šanci. Optický zoom by se líbil i dnes, ale tak velký objektiv už by dnes nikdo v kapse nosit nechtěl a jeho cenu by nikdo nezaplatil. Nebo...?

Nokia má od roku 2017 pěkný zvyk vytahovat některé legendární modely ze své slavné minulosti a vracet je na trh v moderní formě. Kamerový mobil Nokia N93i by si takovou reinkarnaci bezpochyby také zasloužil. Dočkáme se?