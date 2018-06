Lenovo chce bourat smartphonové rekordy. Už zítra představí bezrámeček se 4TB pamětí

Lenovo už zítra představí smartphone Lenovo Z5, který láká na několik rekordních parametrů. Na pozvánce na tiskovou konferenci jej můžeme poprvé spatřit alespoň z boku. Potvrzuje se tak kovové tělo a z protáhlého modulu fotoaparátu je jasné, že bude mít duální kameru (spekulace říkají, že s obrazovou kvalitou pomůže umělá inteligence).

Půjde o bezrámečkový telefon, jehož displej má zabírat rekordních 95 % čelní plochy. Spekuluje se, že nabídne čtečku otisků prstů v displeji. Některé uniklé obrázky ukazují, že s předními senzory a selfie kamerkou se Lenovo popasovalo po vzoru Xiaomi - umístilo je na méně praktickou spodní bradu. Jiné úniky totiž naopak hovoří o použití výsuvné kamerky podobně jako to má Vivo Apex. Moudřejší tedy budeme až zítra.

Lenovo Z5 má excelovat díky v telefonech doposud nevídanému vnitřnímu úložišti o velikosti 4 TB. Uvidíme, zda a v jaké podobě se ho dočkáme, jelikož použití tak velkého úložiště by rozhodně nebyla levná záležitost. Prozatím jsme skeptičtí. Nebylo by totiž poprvé, kdy by si nějaký výrobce k oslnivé hodnotě pomohl lehkým trikem.

Nepůjde však zdaleka o vše. Viceprezident Lenova prohlásil, že u telefonu mají být použity 4 přelomové technologie a bylo využito 18 nových patentů. Mezi ně by se tak mohla počítat také možnost používání při 0 % baterie. Zní to jako nesmysl, uvidíme, co za něj Lenovo schová.