Lenovo je skládacímu smartphonu asi nejblíže. Detaily má oznámit již v říjnu

Letos nás čeká hodně zajímavý říjen. Snad každý větší mobilní výrobce má v rukávu nějakou tu novinku, a nově se k nim přidá i Lenovo. To má vypálit rybník Huawei a Samsungu, a ještě v říjnu má světu poprvé ukázat budoucí komerčně dostupný skládací smartphone. Lenovo s nimi koketuje již několik let, dva roky starý koncept se loni dočkal vylepšení a my jsme zvědavi, s čím čínský výrobce přijde ve finále.

Lenovo na sociální síti Weibo totiž znovu publikovalo krátké video svého staršího skládacího prototypu a k tomu přidalo větu „Let's see you in October“ (v překladu „Uvidíme se v říjnu“. Lenovo však svůj skládací model v říjnu ještě do prodeje neuvede, má oznámit základní specifikace a ukázat jej naživo. Do prodeje se má telefon dostat v lednu, kdy má být, shodou náhod, oznámen i skládací Galaxy F od Samsungu.

Pokud pomineme to, že zatím nemáme úplně reálné představy o tom, proč by skládací smartphony měli chtít uživatelé, od skládacích konstrukcí se očekává minimálně to, že do segmentu placatých smartphonů, které se dnes podobají jeden druhému, vnesou svěží vítr. Nová konstrukce má ale šanci jen tehdy, když se ji chytí více hráčů na trhu. Mimo Lenova se svůj model chystá ještě letos nebo příští rok oznámit Samsung a Huawei. Jihokorejci navíc plánují rovnou nabídnout skládací displeje i konkurenci.

Zatím poslední prototyp skládacího smartphonu od Lenova:

Zdroj Playfuldroid