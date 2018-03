Lenovo S5 je „první blockchain phone“. Co má společného s blockchainem? Vůbec nic...

Kryptoměny jsou teď v kurzu a z jejich základní technologie – blockchainu – se stal mocný buzzword. Málokdo ví, co blockchain doopravdy znamená, ale všichni to chtějí a neváhají investovat. Firmy tento trend vysledovaly a hojně jej zneužívají.

Krásným příkladem je producent nealkoholických nápojů, firma Long Island Iced Tea Corp., která se v lednu přejmenovala na Long Blockchain Corp. A víte co? Její akcie vyletěly o 289 procent. Stačilo na webu prohlásit, že firma hledá partnery a investiční příležitosti, které by vedly k rozvoji decentralizovaných systémů.

Ale to jen pro ilustraci situace, teď už konečně pojďme k mobilům. Viceprezident Lenova Chang Cheng prohlásil, že jejich nový smartphone Lenovo S5 je „první blockchain phone“. Blockchain prý slouží k posílení bezpečnosti plateb, podrobnější vysvětlení však nepřišlo.

Hraje Lenovo stejnou hru, jako newyorkský výrobce ledového čaje? Pohled na Lenovo S5 to nasvědčuje, telefon nijak nevybočuje z řady. Širokoúhlý displej o úhlopříčce 5,7", duální 13MPx foťák, procesor Snapdragon 625, cena startující kolem 3 800 Kč a docela povedený design. Ani jedinou větou Lenovo nezkouší přesvědčit zájemce, proč by měli tento první blockchain mobil vlastně chtít, co nového přináší.

Zneužití buzzwordu? Velmi pravděpodobně ano. Ale Lenovo není ani zdaleka první, kdo to zkouší. Čínský Sugar Phone (mimochodem firma o sobě tvrdí, že je francouzská) je mobil pokrytý falešnými krystaly od Swarovskeho a „je postavený na blockchainu“. V praxi to znamená, že jsou v něm předinstalované aplikace pro těžbu kryptoměn.