Lenovo ukáže v Barceloně špičkový smartphone, který se v Evropě vůbec neměl prodávat

Strategie Lenova v oblasti chytrých telefonů je přinejmenším poněkud nejasná. Firma vlastní dceřinou společnost Motorola, která prodává smartphony globálně včetně České republiky. Doma v Číně si ale udržuje divizi vyrábějící telefony přímo pod značkou Lenovo. Ty jsou zatím určeny téměř výhradně pro čínský trh, ale to se brzy může změnit.

Mohla by se tak vrátit trochu schizofrenní situace, kdy Lenovo v ČR prodávalo paralelně obě značky, ale marketingově si moc nevědělo rady ani s jednou. Do tohoto bodu se snad výrobce nevrátí – nakonec po světě má již mnoho fungujících příkladů, které může následovat (Huawei–Honor, Oppo–OnePlus aj.).



Pozvánka z čínské sociální sítě Weibo láká na premiéru Z6 Pro v Barceloně

Spekulace o možném návratu smartphonů Lenovo do Evropy zasévá pozvánka lákající na představení nového smartphonu Lenovo na veletrhu MWC 2019. Asi těžko by zde společnost ukazovala model, který by se následně v Evropě vůbec neobjevil. Má jít o přepracovaný čínský top model Lenovo Z5 Pro GT, který se má v evropské verzi prodávat pod názvem Lenovo Z6 Pro.

Těšit bychom se tak mohli na další model s výsuvnou konstrukcí, čtečkou vestavěnou do skla displeje, nejvýkonnějším současným procesorem Snapdragon 855 a duálním fotoaparáty se senzory Sony 24 + 16 Mpx. V tuto chvíli ale nic není oficiálně potvrzeno, Lenovo se nakonec může jen pochlubit svými schopnostmi, ale do prodeje třeba novinku v Evropě vůbec nepošle.

Lenovo Z5 Pro GT jsme si poprvé vyzkoušeli už na veletrhu CES 2019: