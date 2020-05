Letošní Apple WWDC bude online a zdarma pro všechny. Stačí stáhnout aplikaci

Řadu akcí koronavirus úplně zrušil, další se přesunuly na internet. Tuto cestu zvolil také Apple pro svoji vývojářskou konferenci WWDC. To je akce, na které Apple představí novinky pro programátory a prostřednictvím workshopů je hned uvede do praxe. Zbytek veřejnosti však zajímá spíše úvodní keynote, na které se představují zásadní (a především softwarové) novinky. Letos to budou iOS 14, iPadOS 14, macOS 10.16, watchOS 7 a tvOS 14.

Akce startuje 22. června, poběží týden, vše se odehraje v aplikaci Apple Developer a na webu Apple Developer. Vstupenka v minulých letech stála 1 600 dolarů, letos je vše zdarma.