Levná a líbivá. Taková bude nová Motorola Moto E6 Plus, uvedená na veletrhu IFA

Hlavní hvězdou stánku Motoroly se smartphony byl na uplynulém veletrhu IFA 2019 beze sporu vlajkový model Motorola One Zoom (více zde). Vedle něj ovšem americká značka ve vlastnictví čínského Lenova představila také levný smartphone Motorola Moto E6 Plus. I ten si jistě své zájemce najde.

Moto E6 Plus navazuje na tradici řady E, kterou tvoří smartphony s nižší cenovkou. Po zrušení řady C je to vlastně nejnižší segment, který má Motorola v portfoliu. Cena novinky má začínat zhruba na 3 500 Kč. Za tuto částku nabídne novinka zdařilý design ve čtyřech různých barvách.

Nám se nejvíce zamlouvá lesklá ohnivě červená varianta bez gradientu. Zvolit lze ale i vínově červenou s gradientem, modrou nebo stříbrnou. Uvidíme, jak odvážní budou čeští prodejci a které varianty zalistují. Tělo je mírně zaoblené a vyrobené z plastu. Tím pádem se nevyhnete neustálému leštění a čištění otisků.

Telefon není ani velký, ani malý, obsahuje 6,1palcový bezrámečkový displej s kapkovitým výřezem. Větší rozhodně mohla být kapacita baterie, která u loňského předchůdce Moto E5 Plus činila rovnou 5 000 mAh. Tentokrát musí stačit běžných 3 000 mAh. Nezapomnělo se na čtečku otisků a samostatný slot na paměťovou kartu. Hlavní fotoaparát je poprvé v této nižší řadě duální.