Levné Nokie z Barcelony naživo. Je libo tlačítka nebo raději Google Asistenta?

Nokia, resp. výrobce telefonů této značky HMD Global, neznamenala v Barceloně pouze premiéru vlajkového modelu Nokia 9 Pureview. Trochu méně stranou pozornosti médií stála i čtveřice nižších modelů – jednoho tlačítkového a tří cenově dostupných smartphonů.

Nokia 210

Nokia 210 je klasickým tlačítkovým telefonem, jemuž jako vzdálená inspirace mohla stát předlohou legendární Nokia 3210 – tuto spojitost výrobce ale nikde oficiálně nezmiňuje. Naopak je vyzdvihován fakt, že telefon podporuje přístup k internetu, byť jen přes pomalý EDGE (telefon podporuje pouze 2G sítě). Předinstalovaná je Opera Mini, aplikace Facebooku a také známá hra Had.

Nokia 1 Plus

Nokia 1 Plus je druhý nejnižší model chytrého telefonu v nabídce HMD Global. Pracuje s Androidem 9 Pie (Go Edition) a nabízí 5,5palcový displej se širokoúhlým poměrem stran 18 : 9. Přední fotoaparát přináší mód Beautify, která se postará o automatické vylepšení selfie fotografií. Zadní 8Mpx fotoaparát obsahuje blesk a autofokus. Telefon podporuje LTE sítě, obsahuje 3,5mm jack a FM rádio.

Nokia 3.2

Nokia 3.2 obsahuje dosud největší displej mezi smartphony HMD Global, jeho úhlopříčka narostla při HD+ rozlišení na 6,3 palce a obsahuje kapkovitý výřez na přední kameru. Tento model už běží na plnokrevném Androidu 9 Pie a zároveň je zařazen do programu Android One. Tělo je vyrobeno z lesklého plastu a na zádech obsahuje čtečku otisků. Na boku najdeme tlačítko k ovládání Google Asistenta. Zaujme baterie s kapacitou 4 000 mAh a procesor Snapdragon 429. Prodávat se bude ve variantách 2 + 16 GB a 3 + 32 GB paměti.

Nokia 4.2

Výrobce poprvé zabrousil do čtyřkové řady, aby ještě lépe dokázal segmentovat nižší střední třídu. Zde už najdeme na těle sklo, hlavní fotoaparát je duální a umí pracovat s umělou inteligencí. Prodávat se budou paměťové verze 2 + 16 GB a 3 + 32 GB, použitý procesor je Snapdragon 439. Google Asistent má opět svoje vyhrazené tlačítko, telefon běží na čistém Androidu 9 Pie a je zařazen do programu Android One.

České ceny a dostupnosti všech uvedených modelů bude výrobce teprve upřesňovat.