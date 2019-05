Levný Google Pixel 3a odhaluje karty. Kompromisy tu jsou, ale foťák zůstává v plné formě!

Dnes v 19:00 startuje konference Google I/O a hlavní roli mají hrát smartphony Pixel 3a a větší 3a XL. Těsně před premiérou se však množí úniky, takže o novinkách víme téměř všechno důležité, při keynote doplníme zbytek.

Design vychází z Pixelu 3 včetně širších okrajů nad a pod displejem. Ty ale nebudou na škodu, jelikož do nich Google umístil stereo reproduktory. Šetřilo se na materiálech, oba telefony jsou plastové a bude méně barevných variant: Just black a Clearly White.

Google Pixel 3a feature promo text (translated) pic.twitter.com/CODGKkoBEW — Roland Quandt (@rquandt) 6. května 2019

Telefony nabídnou kvalitní OLED displej s úhlopříčkami 5,6 respektive 6" při Full HD+ rozlišení a vysokým kontrastem. Za kompromis lze označit použité procesory Qualcomm Snapdragon 670 (resp. 710 u Pixelu 3a XL), v obou případech je doplní 4 GB RAM.

Patrně největší slabinou je pouze 64GB úložiště bez možnosti dalšího rozšíření. Nároční uživatelé tak budou muset vsadit na cloud. Záplatou je alespoň neomezené úložiště na službě Google Fotky. Z výbavy třeba zmínit také baterii o kapacitě 3 000 mAh baterie s rychlým 18W dobíjením, které přidá až 7 hodin výdrže po 15 minutách nabíjení. Kapacitu většího modelu prozatím neznáme.

Nejvíce zaujme fotoaparát, který je stejný jako u dražších Pixelů 3. Tedy pouze jeden snímač s rozlišením 12,2 Mpx, světelností f/1.8 a 76° úhlem záběru. Nechybí ani optická stabilizace a jak u Googlu bývá zvykem, velkou měrou pomůže i jeho umělá inteligence včetně režimy jako Night Sight či portrétní mód. Čelní 8Mpx kamerka rovněž zůstala stejná.

Jak lze očekávat, telefony nabídnou čistý Android 9 Pie s pravidelnými aktualizacemi, které Google přislíbil na další 3 roky dopředu. Vybaven je navíc softwarovými vychytávkami jako je Google Assistent, chytrý fotoaparát Google Lens a další služby. Ty se ale dnes dostávají i do levnějších telefonů z programu Android One.

Oficiální cena telefonů bude známá až večer, spekuluje se o 399 dolarech, což by znamenalo cenu kolem 12 000 Kč u menší varianty. Bohužel tato cena by se měla týkat pouze Google Storů, které v České republice nemáme, tudíž koncová česká cena bude ještě vyšší. Zůstává tedy otázka, jakou přidanou hodnotu kromě špičkového fotoparátu telefony přinesou proti jiným telefonů z programu Android One?