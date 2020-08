Levný Google Pixel 4a je konečně tady. iPhonu SE (2020) roste zdatná konkurence

Po řadě odkladů dnes Google konečně oznámil kompaktní smartphone Pixel 4a. Navázal tak na úniky z posledních dní, které o telefonu prozradily téměř vše. Americkému gigantovi se nakonec prodleva oficiální premiéry (Pixel 4a měl být představen již v květnu) vyplatila, novinka totiž bude levnější než přímý konkurent iPhone SE (2020), který vychází na 12 990 Kč. Pixel 4a bude v Evropě stát 340 EUR, což je bezmála devět tisíc korun.

Celoplastový Pixel 4a má základní půdorysné rozměry 144 × 69 × 8,2 mm a váží 143 gramů. Boky splývají se zadním krytem, na němž najdeme vycentrovanou čtečku otisků prstů a také logo Googlu. Fotťák je umístěn v nepatrně vystouplém čtvercovém fotomodulu na zádi, jenže zdání klame. Přisvětlovací diodu do úhlopříčky doplňuje pouze jeden Dual Pixel fotoaparát s rozlišením 12,2 MPx, světelností F1.7, 77° záběrem scény a podporou optické stabilizace. Vlastně se jedná o úplně stejný fotočip s optikou, který byl použit již u Pixelu 4 a Pixelu 4XL.

Pixel 4a zvládne natáčet Full HD videa ve 120 fps, popř. 4K videa s 30 snímky za vteřinu. Na bočních hranách najdeme konektor USB-C (USB 3.1), sluchátkový jack, modré zapínací tlačítko, regulátory hlasitosti a také dvojici reproduktorů. Do bočního šuplíku vložíte jednu nanoSIM kartu, druhou můžete přidat v podobě eSIM.



Takto vypadá celoplastový Google Pixel 4a. Nabízet se bude pouze v černé barevné variantě

Z tiskových fotek vypadá smartphone z přední strany téměř symetricky. Spodní rámeček je o něco tlustší, než zbývající okraje, ovšem rozdíl není až tak výrazný. Větší část přední strany vyplňuje 5,81" OLED displej s rozlišením Full HD+ (poměr stran 19,5:9), který podporuje HDR a také režim Always On. Rohy displeje jsou zakulacené, v průstřelu poblíž levého horního rohu displeje najdeme 8MPx selfie (F2.0) s 84° záběrem scény a fixním ostřením. Displej kryje sklo Gorilla Glass 3.

Klíčové prvky nového Pixelu 4a:

Nevyměnitelná baterie s kapacitou 3 140 mAh má zajistit celodenní výdrž, dobijete ji zrychleně pomocí 18W adaptéru USB Power Delivery 2.0. V těle Pixelu 4a bude tepat Snapdragon 730G, operační paměť typu LPDDR4x bude mít kapacitu 6 GB. 128GB interní paměť rozšiřitelná nebude. Součástí základní desky bude i bezpečnostní čip Titan M. Stropem mobilního internetu budou sítě čtvrté generace (LTE Cat.12), s 5G verzí Pixelu 4a se počítá až na podzim. Má být představena spolu s Pixelem 5.

Google Pixel 4a katalog rozměry a hmotnost: 144 × 69 × 8,2 mm, 143 g

displej: 5,8", kapacitní OLED, 1 080 × 2 340, 444 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE (600|150 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5, GPS

paměť: 128 TB, RAM: 6 GB, baterie: 3 140 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 730 (2× Cortex-A76, 2 GHz, 8nm)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 12MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 61 %

vybavenost ?

výhodnost cena: ještě se neprodává

Uvnitř smartphonu bude běžet čistý Android 10 s Google Assistentem, který v případě potíží dokáže místo vás automaticky vytočit číslo tísňové linky. Pixel 4a se do prodeje dostane pouze v černé barevné variantě (Just Black) a to pouze ve vybraných státech. Zda mezi ně bude patřit i Česko, zatím není jasné. Prodeje startují 1. října, předprodej bude spuštěn 10. září. Evropská cena Pixelu 4a byla stanovena na 340 EUR, tedy na necelých devět tisíc.

Zdroj Google Store