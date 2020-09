LG chce vyrábět unikátní smartphony, které nemá nikdo jiný. Jak na to, řekne 14. září

LG dnes při příležitosti zahájení zkráceného veletrhu IFA 2020 Special Edition představilo novou iniciativu pod názvem „Explorer Project“. Jejím cílem je s pomocí partnerů vyvíjet „unikátní smartphony, které přinesou zcela novou uživatelskou zkušenost“. Co přesně má výrobce tímto záměrem na mysli, oznámí 14. září 2020.

Podle teasovacího videa zveřejněného na sociálních sítích je téměř jisté, že půjde o představení již uniklého konceptu LG Wing s druhým displejem vytáčecím kolmo do boku o 90 °. V rámci projektu Explorer ale má být postupně uvedeno nových modelů více, a tak je otázka, zda bude LG pouze replikovat koncept Wing, anebo začne konečně pracovat i s flexibilními displeji.

LG chce do budoucna oddělit dvě hlavní větve chytrých telefonů – základní a prémiovou, podobně jako to dělá u domácích spotřebičů (klasická řada a LG Signature). U telefonů to bude tzv. Universal Line s telefony klasické konstrukce, jako je např. LG Velvet, a potom prémiová Explorer Line s telefony netradiční konstrukce. Zde má být prvním zástupcem právě LG Wing.

LG také odhalilo seznam partnerů, s nimiž na nové řadě Explorer bude spolupracovat. Výkon se svými procesory zajistí osvědčený Qualcomm, na softwaru zejména pro prohlížeč Whale bude spolupracovat jihokorejský Naver. Dalšími partnery, tentokrát pro sdílení a streamování obsahu, jsou společnosti Rave, Ficto a americké Tubi.