LG navrhlo nový design smartphonů. Sází na symetrii a foťák ve tvaru dešťových kapek

LG se v oblasti smartphonů dlouhodobě hledá. Jihokorejská firma umí vyrobit dobře vybavené kvalitní telefony, ale v konkurenci dravých čínských firem a zejména věhlasného domácího soupeře Samsungu se jí s výjimkou Koreje a Spojených států nedaří příliš prosazovat. Změnit by to mohla nová designová podoba telefonů, kterou LG představuje v podobě dvou skic.

Zatím jde jen o designový návrh, konkrétní produkty přijdou až později. LG sází na minimalistický design inspirovaný přírodou. V něm jsou typické ladné organické tvary s elegantními křivkami. Telefon má být symetrický ze přední i zadní strany, krycí sklo displeje i zad bude mírně zakřiveno k bočním okrajům. Tzv. 3D Arc design má napomáhat pohodlnějšímu držení v dlani.

Hlavním poznávacím znamením mají být objektivy vícenásobného zadního fotoaparátu. Budou instalovány kolmo pod sebou a seřazeny od největšího k nejmenšímu poloměru. Návrhářům s bohatou fantazií tak mohou připomínat tříštící se dešťovou kapku při dopadu. LG chce opustit cestu vystouplých modulů s čočkami seskupenými do řady nebo do čtverce a místo toho objektivy zasadí přímo do zad.