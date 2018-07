LG neopustilo nižší třídu. Model X2 ale díru do světa neudělá

Zdravý rozum říká, že vyrábět nenápadité smartphony nižší třídy se výrobcům nemůže vyplatit, přesto to většina z nich dělá, a to i ti, kteří jinak své portfolio zredukovali na minimum. Patří mezi ně i korejské LG, které představuje lowendový model LG X2. Odůvodnění je pořád stejné – aby měl zákazník větší výběr.

Jenže na LG X2 se nejspíš fronty stát nebudou. Nabídne tuctový design, pětipalcový HD displej v tradičním poměru stran 16 : 9, velké okraje a bradu, neupřesněný procesor od Qualcommu, 2 GB RAM, 16GB vnitřní úložiště, 8Mpx fotoaparát s jednou čočkou, baterii s kapacitou 2 500 mAh, starý microUSB konektor a Android 7.1.2. Chybět nebude 3,5mm jack, FM rádio a dokonce ani čtečka otisků. Telefon podporuje LTE.

Novinka tak doplní modely řady X (X4 a X5), která zřejmě definitivně nahradí rodinu K, v níž už „došla čísla“. Zda se ale nejnižší novinky mobilní divize LG dostanou i do Evropy, potažmo do ČR, nebo jsou určeny výhradně pro jihokorejský trh, je v tuto chvíli velkou neznámou. Napovědět by mohl blížící se veletrh IFA 2018 v Berlíně.

Nejvyšším aktuálním modelem LG je G7 ThinQ: