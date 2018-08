LG představí robotickou konstrukci, kterou si můžete obléci jako Ironman

LG rozšíří řady svých robotů. Na veletrhu IFA ukáže nový model LG CLOi SuitBot, který bude vypadat jako část obleku pro komiksového super hrdinu. Na rozdíl od předchozích robotů LG, kteří jezdí, vysávají, převáží nebo informují totiž nový model bude sloužit přímo jako nositelné zařízení pro člověka.

Hlavním úkolem nového robota bude posílit dolní končetiny člověka a ulevit jim při některých náročných manuálních činnostech. Jedná se vlastně o robotický exoskelet ovládaný pomocí hydrauliky a motorů. Pomoci může lidem, kteří jsou při zaměstnání dlouho na nohách nebo přenáší těžká břemena.

AI řekne, jak se máme hýbat

Do skeletu se obouvá jako do vysokých holinek, které ale nejsou uzavřené a na chodidle vypadají jako sandály. Vstupuje se do něj v botách a na nohy se upevňuje pomocí tří párových třmenů. U těla drží díky nejdelší přezce okolo pasu. Skelet se dá ohýbat do různých tvarů, takže se v něm člověk může i posadit, i když jen na speciální konstrukci.

Portfolio robotů bude LG vystavovat na veletrhu IFA 2018 v Berlíně

Největší využití očekává LG ve výrobě, skladovacích provozech a logistice. SuitBot umí komunikovat s dalšími roboty LG a vše řídí umělá inteligence, která analyzuje nejrůznější biometrická i enviromentální data a na základě toho doporučuje nejefektivnější pohyby i postoje pro člověka.

