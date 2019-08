LG Q70 do střední třídy přináší vynikající výbavu, vodotěsnost a průstřel v displeji

LG před veletrhem IFA odkrývá karty. Firma nám nejdříve nám ukázala modely K40S a K50S a nyní v domovské Jižní Korei představila LG Q70, který se od únorového předchůdce posouvá po všech stránkách. Designově je telefon velmi podobný, ale uživatele potěší hlavně zachovaný armádní standard MIL-STD-810G, který doplní voděodolnost IP68.

Hlavní viditelnou změnou je však větší 6,4” FullHD+ displej, který výrobce vůbec poprvé „prostřelil“ (a za průstřel schoval 16Mpx čelní kamerku). Lepší je i zadní trojitý foťák, který nyní nabídne rozlišení 32 + 13 + 5 Mpx, přičemž první je hlavní snímač a doplňuje jej ultraširokáč (120°) a čočka pro zjištění hloubky scény.

Vylepšila se také výbava, kde můžete očekávat procesor Qualcomm Snapdragon 675 doplněný o 4 GB operační paměti. Pro vaše data je připraveno 64GB vnitřní úložiště, které lze teoreticky rozšířit až o 2 TB. Potěší také posílená baterie o kapacitě 4 000 mAh. Narozdíl od předchůdce nechybí ani USB-C konektor a pokud jde o zvukový výstup chlubí se telefon kvalitním HiFi Quad DAC převodníkem a podporován je i prostorový zvuk díky technologii DTS:X 3D Stereo Sound.

Telefon půjde v Jižní Korei do prodeje 6. září za necelých 550 tisíc jihokorejských wonů, což by po hrubém přepočtu a připočtení daně mohlo znamenat cenu cca 13 000 Kč. Dostupnost a finální cenu na českém trhu bychom se však měli do dozvědět zřejmě na veletrhu IFA.

LG Q70 katalog rozměry a hmotnost: 162 × 77 × 8.3 mm, 198 g

displej: 6.4", dotykový IPS LCD, 1 080 × 2 310, 398 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42.2|5.76 Mb/s), LTE (600|150 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS

paměť: 64 GB, microSDXC (2 TB), RAM: 4 096 MB, baterie: 4 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 675 (8× Krait 460, 11nm)

operační systém: Google Android 9.0 (Pie)

fotoaparát: 32MPx (6 528 × 4 896), video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk ?

vybavenost ?

výhodnost ?

žádanost cena: ještě se neprodává

