LG si patentovalo skládací smartphone. Má dva displeje, dvě baterie a dva jacky

LG si již 28. září 2016 patentovalo skládací smartphone, ovšem až včera došlo ke zveřejnění jeho detailů. Patent má označení „Mobile Terminal“ a ukazuje telefon, který má dva displeje se zakřivením po krajích, na nichž se zobrazuje datum, čas, teplota okolí a další případné notifikace. Kraj displeje tedy má být podobný tomu, co jsme viděli u stařičkého Samsungu Galaxy Note Edge.

Obrazová dokumentace k patentu ukazuje na zařízení se dvěma displeji, které jsou uprostřed propojeny panty. Displej tak může být srovnán v jedné linii a s přechodem uprostřed tak tvořit jeden velký zobrazovací panel, popř. mohou displeje na sobě fungovat nezávisle. V prvním případě je prezentován režim čtení knihy, kdy uživatel čte nejprve jednu stránku na displeji vlevo a poté druhou stránku na displeji vpravo.

V režimu „stanu“ mohou dokonce dva uživatelé s telefonem dělat dvě různé činnosti, každý může např. sledovat vlastní video se zvukovým výstupem do sluchátek. Mimo dvou displejů totiž patent používá dva sluchátkové konektory a také dvě baterie. Každá je umístěna pod jedním displejem. O tom, že LG už před lety myslelo hodně do budoucna, svědčí i fakt, že na jednom z náčrtků se počítá se čtečkou otisků v displeji.

Jaká je šance, že se s tímto zařízením setkáme i na pultech obchodů? Zřejmě stejná jako u jiných výrobců, Samsung o skládacím hybridu smartphonu a tabletu mluví i několik let, nově se do spekulační mašinérie zapojuje i Apple. Jeho hybrid iPhonu a iPad má být hotový už za dva roky. Všichni výrobci však zatím vyčkávají a dopředu se bezhlavě nehrnou. Možná je to i díky chladnému přijetí skládacího ZTE Axon M, který byl sice první, ovšem zařízení je to prakticky téměř nepoužitelné.

Zdroj Letsgodigital