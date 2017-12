LG ThinQ je nová značka Jihokorejců pro chytré věci s umělou inteligencí

LG založilo novou značku ThinQ, která bude označovat všechny produkty jihokorejské značky, jež mají co do činění s umělou inteligencí (AI). A že jich nebude zrovna málo. Už nyní LG působí v oblasti chytrých domácích spotřebičů, klimatizací, nejrůznějších zařízení pro internet věcí a v nabídce má i roboty.

Do budoucna se dá očekávat, že AI pod hlavičkou LG ThinQ vstoupí i do smartphonů, případně televizorů. Poprvé LG svůj záměr pracovat s umělou inteligencí a strojovým učením naznačilo už před rokem, když na veletrhu CES 2017 představilo iniciativu DeepThinQ, která mimo jiné znamenala, že každý vlajkový model elektroniky LG bude obsahovat Wi-Fi, což je nejběžnější brána pro zapojení do ekosystému chytré domácnosti.

Později během roku vznikla v Soulu laboratoř LG pro práci s umělou inteligencí. Inženýři se zde zabývají zpracováním „vjemových“ typů dát, tzn. obrazu, zvuku, videa, pohybu, doteku a dalších z nejrůznějších senzorů, které obsahuje současná moderní elektronika. Pomocí strojového učení, hloubkového učení a následně predikování bude možné umělou inteligencí obohatit většinu zařízení a spotřebičů.

Letištní robot LG Guide Robot pomáhá cestujícím na letišti v Soulu: