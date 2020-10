LG učí, jak pracovat s otočným displejem. Wing a jeho tři různé podoby

Neobvyklá konstrukce umožňuje neobvyklé využití. LG Wing s druhým vytáčecím displejem získává doplňkovou zobrazovací plochu, která se hodí v různých situacích. Každá aplikace s ní ale pracuje jinak, a tak LG vydává stručný návod, jak rozšířené zobrazení na smartphonu Wing co nejlépe využít.

Základem jsou dva módy. První „Basic Mode“, ve kterém je druhý displej zavřený a schovaný pod primární obrazovkou, asi není moc co objevovat. Takto se zařízením pracujete, jako by Wing byl obyčejný smartphone s jedním displejem. Po vytočení spodního displeje do boku o 90 ° se ovšem ocitnete v mnohem zajímavějším režimu, nazvaném „Swivel Mode“. Telefon získal tvar písmene „T“ a je jen na vás, do jaké pozice si jej natočíte.

Nerušené sledování videa

Pokud zůstaneme v poloze „T“, tedy telefon držíme za nohu (druhý displej), nad níž máme na šířku otočený první displej, nabízí se použití pro sledování videa nebo streamované televize. V noze potom máme například ovladače hlasitosti pro daný přehrávač, nebo třeba staženou notifikační roletu. Do sledovaného obrazu nezasahujeme, nic nás neruší. Funkce Grip Lock pak dokonce zamkne druhý menší displej a zobrazuje na něm pouze čas a datum.

Dvě aplikace

Máme dva displeje, nabízí se použití dvou na sobě nezávislých aplikací. Takových kombinací je nepřeberné množství, jedná se vlastně o podobu funkce Split Screen z běžných smartphonů s tím, že zde už je displej rozdělený. Je na každém uživateli, aby zvážil, které aplikaci dá prostor na hlavním 6,8palcovém panelu a která bude běžet na sekundární 3,9palcové obrazovce (tzv. „noze téčka“).

Jako příklad uvádí LG navigaci v automobilu a současně telefonování přes hlasité handsfree. Téčko je v tomto případě natočeno nohou do strany, hlavní displej s mapou je svisle a menší displej slouží k přijmutí hovoru. Tím nedochází k žádnému zásahu do navigace a nedojde ani k zakrytí mapy stavovým panelem pro hovor.

Další případ využití multitaskingu je sledování videa a současné psaní zpráv. Zde je přirozeným postavením klasické téčko s hlavním displejem na šířku. V noze se potom zobrazí klávesnice a komunikační okénko chatu. Speciálně navržený prohlížeč Naver Whale pro LG Wing umožňuje například sledování videa z YouTube a v sekundární obrazovce procházení dalších videí nebo psaní komentářů.

Gimbal nebo herní konzola

Netypická konstrukce najde uplatnění i při natáčení videa. Speciální režim v rámci fotoaparátu nazvaný Gimbal Motion Camera využívá šest pohybových senzorů v telefonu a přetvoří jej v gimbal. Zařízení budete držet za nohu, což už samo o sobě přispěje k větší stabilitě videa, a na sekundárním displeji se zobrazí známé gimbalové ovladače včetně joysticku a tlačítka Record.

Asi nejméně častou polohou bude tzv. „téčko vzhůru nohama“. I tak se dá ale telefon použít. Při hraní her jej budete držet za hlavní displej na šířku dole a svisle nad ním bude trčet noha s druhým displejem. Zde bude možné sledovat doplňkové informace ke hře nebo třeba přepis hlasového chatu v multiplayeru. Vždy bude záležet, jak si s netradiční konstrukcí vyhrají vývojáři jednotlivých aplikací. Jisté je, že možnosti LG Wing jsou opravdu široké.