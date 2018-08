LG uvádí druhý smartphone v luxusní Signature Edition. Je to vylepšený V35 ThinQ

LG začíná využívat luxusní řadu Signature také u mobilních zařízení. Loni na podzim pod tímto názvem poprvé představilo vylepšené LG V30 s keramickými zády, nyní se přidává druhá generace Signature Phonu, kterému jako předloha stálo podle očekávání LG V35 ThinQ. V obou případech platí, že telefony jsou primárně určeny pro korejský trh. V Evropě se s podznačkou Signature setkáváme jen u domácích spotřebičů LG.



K telefonu dostanete i sluchátka od partnerské značky B&O Play

Novinka bude opravdu prémiová a navíc přísně limitovaná nabídka. V Koreji bude do prodeje uvolněno pouze 300 kusů tohoto telefonu, přičemž cena jednoho se vyšplhá v přepočtu až na 39 tisíc korun. Tolik nestojí ani nejvyšší paměťová specifikace iPhonu X, který je obecně považován za nejdražší sériově vyráběný smartphone současnosti. Stejně drahý je pak Huawei Mate RS, tedy speciální edice smartphonu připravovaného dohromady se studiem Porsche Design.

A co přináší Signature edice navíc proti běžně prodávanému LG V35 ThinQ. Je to provedení se zády ze zirkonové keramiky, do kterých si můžete na zakázku nechat vyrýt své jméno, dále 256 GB vnitřní paměti (standardně je to 64 nebo 128 GB) a jako bonus kvalitní Bluetooth headset B&O Play H9i v hodnotě zhruba 13 tisíc korun. Pokud všechny položky sečteme, pak nový telefon LG Signature Edition není zas tolik předražený.

Vzpomenete si ještě na legendární dotykový mobil LG Chocolate BL40?