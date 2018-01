LG V30: Neprávem opomíjený klenot [recenze]

Design

Modelka mezi telefony. Již s prvním letošním top modelem to vzala LG za správný konec. LG V30 na model G6 v mnohém navazuje, což je ku prospěchu věci. Oproti předchozímu modelu V20 je hlavní změnou přechod z kovové konstrukce na skleněnou. Díky tomu je na svou velikost opravdu znatelně lehčí.



Rozměry LG V30 jsou 151,7 × 75,4 × 7,3 mm a váha činí 158 gramů

Svým charakterem se LG V30 řadí mezi bezrámečkové telefony, přičemž zejména rámečky pod a nad displejem jsou opravdu minimální. Boční, zaoblené rámečky jsou ale možná širší, než by bylo zdrávo, zvláště pak ve srovnání s nulovými bočními rámečky u modelů S8(+) od Samsungu.



Nad displejem naleznete sekundární 5Mpx kamerku, sluchátko a dvojici senzorů (přiblížení a okolního jasu)

Boční rám je vyroben z hliníku a na pravé straně jsou jeho čisté linie narušeny pouze slotem pro nanoSIM a microSD karty. To značí, že tlačítka pro ovládání hlasitosti jsou trochu netradičně na levém boku. To jistě ocení leváci, avšak praváci mohou nadávat, jelikož je to rozhodně méně praktické než usazení těchto tlačítek vpravo.



LG V30 má pouze jeden hlasitý reproduktor, a to vpravo na spodní hraně. Společnost mu dělá USB-C konektor pro dobíjení

Zadní strana je skleněná a před mechanickým poškozením je chráněna tvrzeným sklem Gorilla Glass 5. generace. Nejvýraznějším prvkem je zde duální fotoaparát, vedle něhož nechybí ani přisvětlovací dioda s laserovým ostřením. Pod fotoaparátem je umístěna také zřetelně (i hmatově) ohraničená čtečka otisků prstů, která v sobě současně ukrývá i zamykací/vypínací tlačítko.



Oproti předchozím generacím je nové LG V30 vůbec poprvé vodotěsné (s certifikací IP68). Nad to se mu podařilo získat i vyšší certifikaci odolnosti MIL-STD-810G.

Perfektní dílenské zpracování se v tomto případě skloubilo s čistými liniemi a výsledkem je jeden z nejhezčích telefonů na současném trhu. LG V30 vám zaručí, že ať přijdete kamkoliv, ostatní si vašeho telefonu všimnou a velmi často ho v tomto ohledu budou chválit.



Čtečka otisků prstů je opravdu velmi rychlá a přesná. Obdobně rychlé reakce čtečky jsem viděl pouze u iPhonů