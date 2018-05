LG V35 ThinQ nahrazuje pouhé tři měsíce starý model. Je tu vůbec nějaký prostor pro evoluci?

Sotva před týdnem na veřejnost vybublaly první informace o chystaném LG V35 ThinQ, a už jej máme tady. Jihokorejský výrobce dnes představil nástupce LG V30s ThinQ, které jsme si mohli osahat koncem února v Barceloně. Ukázat nástupce telefonu tři měsíce po představení předchůdce, to už je dost přitažené za vlasy. Podle dosavadních informací nás ale novinka obejde velkým obloukem. Evropskými želízky v ohni pro letošní rok budou i nadále LG G7 a V30S ThinQ.

LG V35 ThinQ katalog rozměry a hmotnost: 152 × 75 × 7.3 mm, 157 g

displej: 6", dotykový OLED, 1 440 × 2 880, 537 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42.2|5.76 Mb/s), LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS

paměť: 128 GB, microSDHC (32 GB), RAM: 6 144 MB, baterie: 3 300 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 845 (8× Cortex-A75 + A55, 3 GHz, 10nm)

operační systém: Google Android 8.0 (Oreo)

fotoaparát: 16MPx (4 640 × 3 480), video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk ?

vybavenost ?

výhodnost ?

žádanost cena: ?

Po vizuální stránce je V35 převlečeným topmodelem G7, který byl oznámen začátkem května, identický hardware doplňuje odolnější tělo. Jiný materiál než sklo, ale nečekejte. Telefon používá 6" OLED displej bez výřezu, a je postaven na Snapdragonu 845. V30S ThinQ z února běží na starším na Snapdragonu 835, takže je rozhodně dobře, že chce LG po stránce výkonu opět držet krok s topmodely konkurenčních značek.

Telefon nabídne zvýšenou odolnost dle standardů IP68 a MIL-STD 810G, Bluetooth 5.0 a zachován byl i sluchátkový konektor včetně špičkového Quad DAC převodníku. Do sluchátek si můžete díky technologii DTS:X pustit virtuální „3D“ audio 7.1 Na těle telefon dále čekejte citlivý mikrofon, který bude rozeznávat příkazy pro hlasového asistenta vyslovené z větší dálky. Operační paměť zůstává 6 GB, telefon se bude nabízet se 64 nebo 128GB interními úložišti, které doplní vložená microSD karta.

Do novinky se dostal přepracovaný duální fotoaparát z G7, který se skládá ze dvou 16MPx snímačů. V horších podmínkách má telefon pořizovat kvalitnější snímky, navíc můžete při focení využít 19 efektů, které podle snímané scény sama nastaví umělá inteligence. Po softwarové stránce tedy nečekejte nic jiného, než to, co nabídne stávající G7.

Možná i proto má novinka od LG omezenou dostupnost na USA, Asii, Blízký východ a Afriku. Evropa je z plánu jihokorejců tentokrát úplně vynechána. Prodeje LG V35 ThinQ budou spuštěny 8. června.

