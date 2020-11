LG Wing přilétne i do ČR. Bude to dosud nejdražší smartphone jihokorejské značky

LG Wing je konstrukčně jedním z nejzajímavějších smartphonů letošního podzimu. Jihokorejská mobilní dvojka jej představila v polovině září a už nyní jej prodává na některých evropských trzích. Také Česká republika se dočká netradičně řešeného telefonu s vytáčecí konstrukcí, a to ještě do konce listopadu. Uvádí to e-shop Alza.cz, který bude jedním z oficiálních prodejců.

Předobjednávku LG Wing už je nyní možné realizovat na e-shopu CZC.cz, který telefon s podporou 5G sítí nabízí za 29 990 Kč. Na výběr je tmavě šedá nebo světle modrá varianta. I když oficiální česká cena dosud nebyla tuzemským zastoupením potvrzena, Wing se pravděpodobně stane dosud nejdražším smartphonem LG prodávaným na našem trhu.

Pohyblivý, přesto odolný

LG Wing je exotický smartphone, který svou konstrukcí nabourává tradiční design dotykových telefonů. Nabízí rovnou dva displeje, přičemž druhý se vytáčí zpod hlavního o 90 °. Telefon tak získá tvar písmene „T“ a půjde použít různými způsoby podle toho, jakou stranou jej natočíte. Dva displeje mají pomoci zejména k pohodlnější práci s multimédii a lepšímu multitaskingu.

Kromě toho telefon zaujme i slušným výkonem, baterií s kapacitou 4 000 mAh a navzdory pohyblivé konstrukci si zachovává i armádní standard odolnosti a základní ochranu proti postříkání vodou. Nechybí trojice zadních fotoaparátů (včetně teleobjektivu), přední selfie kamera je řešená výsuvnou pop-up konstrukcí. Pro evropské trhy je určena paměťová varianta 8 + 128 GB s možností rozšíření úložiště pomocí microSD karty.