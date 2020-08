LG Wing s vytáčecím druhým displejem opravdu existuje. Podívejte se, jak funguje

Zatímco Samsung a Huawei experimentují s ohebnými displeji, LG laboruje se dvěma konvenčními displeji. Dual Screen, tedy nástavec, do kterého vložíte telefon a celek pak otevíráte jako knihu, LG prodává i v Česku hned k několika modelům.

Nedávno však zaujal projekt „Wing“, další variace na téma zvětšování displejové plochy. Vypadalo to jako jeden z těch projektů, který si designéři vyzkouší, a pak skončí v zásuvce. Ale Android Authority teď ukazuje LG Wing v akci. Znamená to snad, že jej Korejci pustí na trh? Autor článku odhaduje, že by se tak mohlo stát ještě na podzim.

Wing má hlavní displej o úhlopříčce 6,8", odspodu se vytočí zádová část telefonu, která odhalí druhý displej. Tentokrát čtvercový s úhlopříčkou 4". Video ukazuje jedno z možných využití – na hlavním displeji běží navigace, na malém vyskočí příchozí hovor, takže se nepřeruší navigace. Stejný trik může LG naučit hudební přehrávač a další aplikace, Android 11 umí lépe pracovat s různými konfiguracemi displejů, takže využití by se našlo. Ač v nás myšlenka složité konstrukce takového telefonu nevzbuzuje nadšení, druhá plocha pro druhou aplikaci začíná dávat smysl.

Video od Android Authority: