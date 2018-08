Limitované Oppo Find X Lamborghini Edition se vyprodalo za pouhé 4 sekundy

Pokud jste někdy zapochybovali, zda speciální prémiové edice smartphonů s logem luxusních automobilek a pořádně nastřelenou cenou mají nějaký smysl a dokážou přilákat zákazníky, pak vám důkaz přináší nedávno představené Oppo Find X. Jeho prémiová Lamborghini Edition se podle portálu GlobeMobiles.com v Číně vyprodala za pouhé 4 sekundy.



Vyprodáno za čtyři sekundy. Oppo s logem Lamborghini šlo v Číně na dračku (Zdroj: Weibo Oppo)

Cena přitom nebyla nijak lidová, jak by se na správnou lidovou republiku slušelo – 10 tisíc jüanů je na naše peníze zhruba 33 tisíc korun, u nás by se ještě musela připočíst DPH. Oppo krátce po začátku prodeje zveřejnilo plakát s informací, že telefony se vyprodaly během čtyř sekundy. Jaké bylo úvodní množství zásob výrobce neuvedl, dá se odhadovat, že mohlo jít o malé stovky kusů, ale i tak jde o úspěch, který by mohl nadále zvýšit zájem o netradiční Oppo Find X i jeho luxusní Lamborghini edici.

