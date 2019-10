Live Caption: Pixel 4 nabídne jako první automatické titulky pro jakékoliv audio

Při sledování videí na YouTube můžete aktivovat automatické titulky, které využívají engine převádějící zvukovou stopu do textové podoby, kterou ještě zvládne strojově přeložit do vámi vybraného jazyka. Anglicky namluvené video tak může mít strojově přeložené české titulky, aniž by k původnímu videu přidal autor jakékoliv titulky. Podobnou funkci budou mít i vybrané smartphony s Androidem 10, prvním podporovaným modelem bude Pixel 4.

Funkce bude na smartphonech fungovat čistě v offline režimu a to, nejen u YouTube, ale pro jakýkoliv hudební výstup. V současné době je podporována pouze angličtina, další jazyky by měly přibýt postupem času. Funkci lze jednoduše aktivovat ze zástupců v horní liště. Na webu XDA funkci zkoušeli na YouTube, ve Fotkách Google, v Amazon Prime Video a také u Netflixu. U všech aplikací služba fungovala, byť je jasné, že textový přepis audia ze neobešel úplně bez chyb. Pro české uživatele se tak potenciálně otevírá cesta ke sledování cizojazyčných videí s titulky, která jinak aktivní titulkářská komunita opomíjí.

Google dodává, že funkce funguje čistě offline, a že zvukové stopy z telefonu nikam neukládá. Jsme zvědaví, zda bude Live Caption fungovat u Spotify. Dokáže engine rozpoznat slova z hudby a pak je převést na texty písní? Protože má být celé řešení paměťově dost náročné, bude Live Caption k dispozici jen u vybraných high-end zařízení. A protože OnePlus 7T touto funkcí nedisponuje, je třeba počkat na Pixel 4.

Ukázka funkce Live Caption:

Z podpory Live Caption jsou vyloučeny jen telefonní hovory, hlasové hovory přes instant messangery a videovolání. A to kvůli omezení ze strany API, které funkce Live Caption používá.

Zdroj XDA