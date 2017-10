Livesport: Jak se dělá byznys se sportovními výsledky [rozhovor]

Livesport jste už před dvěma lety označili za nejlepší aplikaci na sledování sportovních výsledků. Některé appky udělají „svůj trik“ samy o sobě, ale Livesport je jen branou pro data, která tečou ze složitého systému na pozadí. Věděli jste, že tenhle projekt je kompletně český a postupně expanduje do celého světa? Jak je možné, že v brazilské či portugalské třetí lize padne gól a vám do pěti sekund pípne notifikace v mobilu? Jak se dělá byznys se sportovními výsledky?

Livesport měl za letošní duben více než 75 miliónů aktivních uživatelů. To je 11× více, než nejnavštěvovanější český portál Seznam.cz. „Ale tolik nemáme každý měsíc, jsme závislí na průběhu sportovní sezóny. Nejlepší je pro nás podzim, kdy už se rozjely fotbalové ligy, ještě neskončily tenisové turnaje, jede NHL, KHL a basketbalové ligy. V roce 2019 se chceme dostat přes 100 miliónů za měsíc,“ říká provozní ředitel Livesportu Patrik Dzurenda.



Livesport si staví nové sídlo. Jmenuje se Aspira Business Centrum, stojí na Praze 13, hotové má být ještě letos a firma chce zpočátku obsadit jen část kancelářských prostor, zbytek bude pronajímat.

Data z propracovaného systému netečou pouze do jedné mobilní aplikace. Naopak, v převaze jsou stále ještě webové projekty. V začátcích (před deseti lety) Livesport stíhal spouštět jeden projekt v nové zemi každý měsíc. To už dnes není pravda – jednak jsou služby košatější, déle se překládají do nových jazyků, ale také dochází ke srážkám s exotickými sporty. A programujte výsledkový servis pro sport, kterému neznáte ani hlavu, ani patu... „Přitom bez této (pro nás) exotiky neuspějete. Pesäpallo je ve Finsku populárnější než hokej, kriket je v Indii náboženství a bez Kabaddi to také nejde. Třeba do kriketu jsme pronikali dva roky, než jsme jej perfektně zvládli, dokonale se naučili pravidla a pochopili nuance, které jinak vnímají ve Velké Británii a jinak v JAR,“ vysvětluje Dzurenda.



Livesport vyvíjí 134 aplikací: 48× Apple iOS, 48× Google Play a 38× volně stažitelné APK pro Android

Nejvíce webů společnosti Livesport je v Evropě, v Americe se zaměřila na univerzitní sport, protože profesionální ligy mají velmi kvalitní informační servis. S projektem Resultados pronikla firma do Latinské Ameriky a je to její nejrychleji rostoucí region. Další projekty běží v Austrálii, Indonésii, Malajsii a aktuálně největší výzvou je Indie.

Komentář ve 30 jazycích na pár kliknutí

„Neděláme zpravodajství, zaměřujeme se na výsledky, data, statistiky. Občas po nás lidé chtějí predikce a tipy, ale to nejsou fakta, to dělat nechceme. Umíme krátké předzápasové informace založené na historii vzájemných zápasů a podobně, ale vždy jsou to fakta. U top soutěží děláme live komentáře. To je hodně pěkná funkce, ale náročná – jeden člověk sleduje jeden zápas, není šance, aby toho kvalitně zvládl víc,“ vysvětluje Patrik Dzurenda povahu služeb, které Livesport poskytuje.

„Naše síla je v šířce záběru. Jestli vás trochu zajímá basket, trochu fotbal a třeba hokejová reprezentace, tak jsou naše služby přesně pro vás.“

A právě živé textové přenosy mají na pozadí technologii, která mě u Livesportu zaujala nejvíc. Zpravodaj sledující zápas nepíše komentář na klávesnici. V softwaru, který firma vyvíjí, se komentář skládá. Řekněme, že na úvodní obrazovce je přehled základních herních situací, které se postupně větví a výsledkem je třeba toto:

„Gól! Pěknou přízemní střelou ze střední vzdálenosti se blýskl Lionel Messi (Barcelona). Míč letí do pravého spodního rohu a rozvlňuje síť. Asistenci si připisuje Luis Suarez. Skóre zápasu je nyní 1:0.“

Systém umí poskládat na 20 tisíc vět, jedna situace má několik variací popisu, takže výsledek nepůsobí strojově. Jistě, když víte, že za textem máte hledat algoritmus, tak jej tam najdete, ale číst se to dá. Nebylo by přece jen přirozenější, kdyby zpravodaj text skutečně psal? Patrně ano, ale tady jde o rychlost a hlavně o to, že jeden člověk pomocí tohoto softwaru naplní live přenosy ve 30 jazycích!

100% příjmů jde z reklamy

Byznys model Livesportu je jednoduchý, 100 % příjmů tvoří reklama. Nejčastěji inzerují sázkové kanceláře, protože mají velmi blízkou cílovou skupinu. Ale objevují se třeba i cestovní kanceláře, které pořádají zájezdy na zápasy, a další.

Zajímavé jsou i cesty, jakými se data dostávají do systému. „Aktuálně už všechno plníme sami v našem plnícím centru v Třebechovicích. Informace hledáme na oficiálních stránkách soutěží či klubů, často je zdrojem informací Twitter. Dneska už nekupujeme data od externích partnerů, tento zdroj se posunul pouze do záložní role.“

„Dnes je na trhu čtyři až pět firem, které jsou schopné dodávat live data se zpožděním v řádu jednotek sekund a ceny jsou velmi dobré. Narazili jsme ale, když jsme chtěli rozšířit pokrytí na nižší soutěže, tam ze strany partnerů nebyl zájem, takže si data plníme sami, i když je to dražší. Při vybírání zdrojů hrají roli detaily. Když vám jde o jednotky sekund zpoždění za realitou, začnete vnímat, že žádný televizní přenos není real-time. Některé jsou ale zpožděné více, jiné méně, stačí vybrat jiný zdroj, jiný set top box. Vždycky se snažíme najít nejrychlejší kvalitní zdroj,“ vysvětluje Dzurenda.



V Třebechovicích pod Orebem pracuje na 300 „plničů“, kteří sypou do systému data o sportovních zápasech z celého světa.

U počítačů se střídají směny nonstop, kvůli časovému posunu i v noci a nejživěji je plnicím centru o víkendu. Jde o práci náročnou na soustředění, směny mají maximálně šest hodin. U nižších soutěží, kde se reportují pouze základní fakta, zvládne jeden člověk sledovat i 18 zápasů. U prioritního zápasu s live komentářem je to vždy jen jeden člověk na jeden zápas.

K tomu přidejte více než 60 lidí v Praze. Většina pracuje na webových a mobilních aplikacích, starají se o databáze, backend, ale je zde i marketing a vedení firmy. Na projektu však pracuje také nespočet partnerů po celém světě, kteří vyhledávají nové zdroje informací, poskytují nezbytnou znalost lokálních poměrů, získávají feedback od uživatelů, starají se o sociální sítě, překládají. V každé zemi je alespoň jeden spolupracovník.

Livesport v číslech

V roce 2016 Livesport pokryl 260 tisíc utkání, aplikace mají 38 miliónů stažení (čtvrtinu Apple iOS, 3/4 Android), za víkend ze systému odejde kolem 100 miliónů notifikací, ve špičce je to 700 tisíc notifikací za sekundu.

Nejsledovanějším zápasem v historii Livesportu byla březnová odveta Barcelona – Paris SG, kdy první zápas skončil pro Barcelonu špatně (4:0), ale ve druhém přišla gólová kanonáda 6:1 a Barcelona postoupila.



Zápas měl přes pět miliónů návštěvníků. Do té doby držel rekord zápas Bayern vs. Juventus z března 2016.

Veškerý datový provoz obstarává Livesport z vlastního datového sálu. Je v něm více než 400 serverů, konektivita má rychlost 60 Gbit/s a zvládne zpracovat až půl miliónu uživatelských požadavků za sekundu.

Livesport v roce 2006 založili Jiří Mareš a Martin Hájek, kteří firmu stále vlastní a aktivně se podílejí na její strategii. V roce 2015 Skupina Livesport koupila dánskou firmu Enetpulse, která je na trhu už 15 let a dodává sportovní výsledky v reálném čase v oblasti B2B. Má 120 zaměstnanců a 160 klientů, mezi které patří například zpravodajská agentura Reuters či dánská národní televize TV2. Roční obrat skupiny Livesport je přes 1 miliardu korun.

Patrik Dzurenda přišel v létě 2007 a v pozici provozního ředitele firmu vede od roku 2011.