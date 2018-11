Loňské Motoroly řady Moto G5 dostávají update na Oreo. Lepší pozdě, než později

Motorola v poslední době dává výrazně najevo svou orientaci na poskytování aktuálnějšího softwaru pro své smartphony. Některé modely řadí přímo do programu Android One (Motorola One), u jiných se snaží o aktualizace, i když ne zrovna na úplně poslední verzi. To je i případ loňských modelů střední třídy řady Moto G5, které v nejbližších dnech obdrží aktualizaci na Android 8.1 Oreo.

Update se týká konkrétně modelů Motorola Moto G5, Moto G5s a Moto G5s Plus, které všechny začínaly na Nougatu. S aktualizací na Android Oreo získávají mobilní zařízení rozšířené funkce optimalizované pro daný telefon, vylepšení související s multitaskingem, bezpečnější ochranou dat a efektivnější kontrolu oznámení. Aktualizace pokrývá i funkci Bluetooth, napájení, baterii a celkový výkon zařízení.

