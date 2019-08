LTE je všude. Vysílače maskuje jako okna, hodiny a falešné komíny. Podívejte se

Co v praxi znamená LTE pro 99,3 % české populace? U Vodafonu je to více než 5 000 vysílačů! Typický stožár na vrcholu kopce si dokáže představit každý z nás, ale ve městech je hustota tzv. BTS nesrovnatelně vyšší. Navíc operátor naráží na památkáře a architekty, kteří nedovolí antény připevnit zrovna tam, kde by se to z hlediska pokrytí hodilo nejvíce.

A tak přichází ke slovu kreativita v kombinaci se hrou na schovávanou. V galerii najdete několik ukázek pěkně zamaskovaných vysílačů. Možná kolem nich chodíte každý den, ale ani jste netušili, že tam jsou…