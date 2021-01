Magic: The Gathering dorazí brzy na Android. Early Access startuje 28. ledna

Populární sběratelská karetní hra Magic: The Gathering letos slaví 28 let své existence, a to ve velkém stylu. Koncem ledna si budete moci hru MTG Arena konečně zahrát i na vybraných smartphonech s operačním systémem Android! Magic můžeme vidět jako prapůvodce všech moderních CCG či TCG her, které v posledních letech zažívají na mobilních platformách nebývalý boom. Jenže, pokud se nechcete naučit 60 klíčových slov, svádět souboje zaklínačů bez soubojů či si v ruce generovat náhodné karty náhodných class s náhodnými efekty, nemáte moc na výběr. Magic je prostě jen jeden. Originál.

Nečekejte žádnou neveřejnou betaverzi, MTG Arena bude na Androidu zpřístupněna 28. ledna v rámci „Early Access“ pro všechna podporovaná zařízení. Mezi minimální požadavky patří Android 6.0 a vyšší, minimálně 4GB RAM, podpora OpenGL ES 3.0 a také trojice čipsetů. Hra potřebuje pro svůj běh minimálně Kirin 970, Snapdragon 845 či Exynos 9810, a samozřejmě poběží i u nástupnických čipsetů.

Teaser k expanzi Kaldheim pro Magic: The Gathering:

Start mobilní verze je naplánován na 28. ledna, kdy do hry vstupuje nová expanze Kaldheim. V rámci Early Access přístupu slibují vývojáři hodinu bezproblémového hraní, takže optimalizace zřejmě ještě nebude úplně dokonalá, a také cross play mezi verzí pro Android, Windows a Mac. Na iOS bude MTG Arena vydána v průběhu letošního roku.

Vybraná kompatibilní zařízení pro hru MTG Arena Mobile:

Asus ROG Phone 3 LG G7 ThinQ Samsung Galaxy A71 5G Asus ROG Phone II Motorola One 5G Samsung Galaxy Note 9 Galaxy Note 10+ OnePlus 6T Samsung Galaxy S10 Google Pixel 3 OnePlus 7 Pro Samsung Galaxy S20 Ultra Honor Play 4 OnePlus 8 Samsung Galaxy S9 Huawei Mate 20 Pro Oppo Reno 3 Vitality Sony Xperia XZ2 Huawei Mate 30 Pro 4G Oppo Reno3 5G Sony Xperia XZ3 Huawei Mate 30 Pro 5G Realme v3 Vivo Y70s Huawei P20 Pro Redmi 10X Pro 5G Xiaomi Redmi K30 Ultra Huawei P30 Pro Redmi K30 5G Racing

Zdroj Wizards