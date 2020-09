Magic the Gathering se hrne do mobilů. Stihne to již s expanzí Zendikar Rising?

Vydavatel legendarní karetní hry Magic the Gathering, společnost Wizards of the Coast, si ve včerejším streamu k blížící se expanzi Zendikar Rising na závěr schovala jedno velké překvapení. Vydavatel hry totiž oficiální cestou potvrdil plány na vydání mobilní verze hry MTG: Arena! A v akci jsme mohli mobilní verzi hry vidět po několik vteřin, a vypadá to, že došlo k výraznějšímu přepracování uživatelského rozhraní pro menší displeje telefonů. Při pěti kartách ve hře to vypadá bez problémů, jakmile ale bude ve hře třicet tokenů, bude zřejmě dost obtížné se v celém herním plánu vyznat.

Vývojář hry tak potvrdil, že k představení mobilní portace dojde už brzy, konkrétní datum však vývojáři neuvedli. Na letošních dvou tiskových konferencích společnosti Hasbro, která má pod palcem značku Magic the Gathering, bylo několikrát zdůrazněno, že se hra dostane na mobilní zařízení ještě v letošním roce. A jako první možný termín se jeví start expanze Zendikar Rising, která vyjde již 17. září. Nebylo by to nic nečekaného, vždyť i verze pro Mac, která je sice stále plná bugů, byla vydána 25. června spolu se startem karetní sady M21.

Krátká ukázka hry MTG Arena na mobilu:

V novém rozšíření se vrací zpět herní mechanika Kicker, která v pozdějších fázích hry může výrazně zesílit jinak levné a slabé karty. Druhým staronovým klíčovým slovem je Landfall, speciální efekty se aktivují, jakmile do hry vyložíte Land. Mezi novinky patří tzv. mód Party, karty mají bonusy podle toho, zda máte ve hře karty typu Cleric, Rogue, Warrior a Wizard. Tato čtveřice je brána jako základní čtyřka dobrodruhů (odkaz na Dračí doupě, resp. americké Dungeons & Dragons). Čím více zástupců z této čtveřice máte ve hře, tím zajímavější mohou být efekty některých karet či podstatně snížena vyvolávací cena karet.

Ukázka dvojitých karet v rozšíření Zendikar Rising:

Další novinkou jsou oboustranné karty (Tzv. Modal DFC), které neotáčíte ve hře, ale při zahrání si volíte, kterou stranu chcete vyložit na stůl. Čekat tak můžete oboustranné Landy, příp. země, které mají na druhé straně Instant nebo Sorcerry. To vše by mělo pomoci k tomu, aby co nejméně docházelo k situacím, že by vám při hraní chyběla mana nebo jste jí byli naopak úplně zahlceni. A to je pro mobilní portaci hry jako voda na mlýn.



Časová osa připravovaných expanzí pro hru Magic the Gathering, která se brzy dostane i na displeje smartphonů a tabletů

Současně došlo i k oznámení expanzí na příští rok. V Q1 2021 přijde do hry rozšíření Kaldheim inspirované severskou mytologií, ve druhém čtvrtletí se bude expanze Strixhaven týkat magické školy, což vypadá něco na způsob aktuálního rozšíření Scholomance Academy u Hearthstone (nebo vás jako první napadl Harry Potter?). Očekáváme pouze jednobarevné decky s hlubším deckbuildingem. Třetí čtvrtletí potěší fanoušky Dungeons & Dragons, protože má vůbec poprvé vyjít sada inspirovaná americkou variantou Dračího doupěte. Poslední expanze bude dvojitá, točit se má okolo upírů a vlkodlaků.

Zdroj YouTube