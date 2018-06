Majitelé Nokií mohou mít přednostní přístup k novým verzím Androidu. Výrobce zařadil do programu další model

Výhodou čistého operačního systému Android ve smartphonu je obvykle dřívější přístup k bezpečnostním i funkčním aktualizacím, než mají výrobci zařízení s vlastní nadstavbou. Pokud mobil patří do programu Android One, stará se o update přímo Google, jinak to je záležitost výrobce hardwaru.

Novodobé smartphony Nokia používají od prvopočátku čistý Android. Některé modely patří do Androidu One a pro většinu ostatních má výrobce HMD Global připraven program Nokia Phones Beta Labs, kam se uživatel může registrovat a získávat přednostní aktualizace s akceptováním menšího rizika, že distribuovaný beta software ještě nemusí fungovat po všech stránkách stoprocentně.

Modely Nokia zařazené do programu Beta Labs:

Nokia 8 Beta labs 8.0 25. října 2017 Beta labs 8.1 23. ledna 2018 8.0 24. listopadu 2017 8.1 13. února 2018 Nokia 6 Beta labs 8.0 19. prosince 2017 8.0 30. ledna 2018 8.1 28. března 2018 Nokia 5 Beta labs 8.0 12. prosince 2018 8.0 30. ledna 2018 8.1 28. března 2018 Nokia 3 Beta labs 8.0 26. února 2018 8.0 11. dubna 2018 Nokia 2 Beta labs 8.1 19. června 2018 8.1 Bude upřesněno

Program Beta Labs byl zahájen v říjnu loňského roku, kdy do něj jako první vstoupila tehdy vlajková Nokia 8. Později se přidaly i další loňské modely Nokia Nokia 6, Nokia 5 a Nokia 3. Výrobce k nim nyní přidává i nižší model Nokia 2. Uživatele čeká v následujících měsících přednostní upgrade na Android 8.1 Oreo. Zájemci se mohou registrovat zde.