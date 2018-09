Maketa Huawei Mate 20 Pro: zakřivený OLED displej s výřezem a čtečkou otisků

Do představení Huawei Mate 20 a Mate 20 Pro sice zbývá ještě více, než měsíc, i přesto vám již nyní můžeme ukázat očekávaný design obou modelů. Vděčíme za to uniklé maketě druhého zmiňovaného modelu. Topmodel čínského výrobce bude chtít na podzim zaujmout OLED displejem přes většinu čelní plochy, který bude na hranách zakřiven stejně jako Samsung Galaxy Note 9.

Displej však dostane poměrně dost široký výřez, v němž bude umístěna 24MPx selfie kamerka a nová technologie á-la Face ID, která má přinést ještě bezpečnější biometrický přístup k telefonu. A pod OLED displej se má vměstnat i čtečka otisků prstů, s ohledem na použitou zobrazovací technologii zřejmě čtečka optická. Zadní stranu jsme vám již ukázali v předchozím úniku. Tři fotoaparáty s bleskem mají být umístěny ve čtvercovém layoutu.

Huawei Nova 3 je, de facto, převlečený Mate 20 Lite s lepším procesorem:

Huawei svá podzimní želízka v ohni představení 16. října v Londýně. Krátce na to by se měly nové smartphony dostat do prodeje.

Zdroj Slashleaks