Mall Pay láká na kartu se zajímavými výhodami. Třeba vám sežene a zaplatí řemeslníka

Mall získal licenci od ČNB a zásadně rozšiřuje služby Mall Pay o čtyři skipovací účty a platební kartu. Skipovací účet je od anglicckého skip/přeskočit a při nákupu dovolí přeskočit platbu, takže můžete zboží prvně vyzkoušet, až když se rozhodnete si jej ponechat, zaplatíte.

V bezplatném tarifu Na zkoušku lze bez ověření „skipovat“ až do 5 000 Kč s odložením až na 14 dní. Ovšem pouze v podporovaných e-shopech.

S tarifem Start díky ověření získáte limit až 50 000 Kč na 50 dní. I tady to však funguje pouze v e-shopech s tlačítkem Mall Pay (aktuálně více než 110). Ty pravé výhody přichází až s placenými tarify Plus a Komplet, se kterými majitel získá platební kartu MasterCard. Zůstatek, statistiky plateb a veškerá nastavení lze spravovat skrze mobilní aplikaci Mall Pay. Karta podporuje placení mobilem skrze Apple Pay a Google Pay. Do konce roku Mall slibuje virtuální kartu.

S tarify Plus (39 Kč měsíčně) a Komplet (89 Kč měsíčně) získáte nárok na zavolání řemeslníka. Ať už jde o elektrikáře, sklenáře, instalatéra či další profese, v rámci tarifu si jej můžete zavolat až 2× do roka a udělá pro vás práci do 3 000 Kč včetně materiálu zdarma.

Nejvyšší tarif přidává výhody jako je doprava z e-shopů zdarma v rámci výdejní sítě Uloženka a v prodejnách Mall.cz, nebo dárek v podobě předplatného magazínu dTest.

Na službě Mall spolupracuje s ČSOB, která zajišťuje směnné kurzy a nabízí výběry ve svých bankomatech zdarma.