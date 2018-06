Máme nejlepší sítě v Evropě. Operátoři se chlubí, ale největší zásluhu má někdo úplně jiný

Na operátory se snáší další vlna kritiky za drahý mobilní internet, a tak zase jednou vyslali do boje svého „kaskadéra pro nepříjemné zprávy“. Tentokrát však Asociace poskytovatelů mobilních sítí zvolila pozitivistickou taktiku a v rozmezí týdne poslala dvě tiskové zprávy s následujícími titulky:

Češi mají jedno z nejrychlejších mobilních připojení k internetu v celé EU

Česko má nejlepší pokrytí mobilním signálem v EU

A víte co? My to nebudeme rozporovat, naše sítě jsou skvělé. Tedy LTE sítě, abychom byli přesní. Největší zásluhy na tom ale má ČTÚ a dobře nastavené podmínky před aukcí LTE frekvencí. Jak to vypadá, když se českým operátorům nechá volná ruka při vývoji sítí, bylo vidět v éře 3G – tehdy jsme patřili na samé evropské dno.

Jak kvalita sítí souvisí s cenami a objemem přenesených dat?