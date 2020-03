Mapy.cz míří k miliónu sdílení polohy kvůli COVID-19. V Seznamu pracují na řešení pro konkurenční Google Mapy

Aplikace Mapy.cz 20. března vydala aktualizaci, která přidala sdílení polohy kvůli COVID-19. Dnes Seznam.cz hlásí, že funkci používá více než tři čtvrtě miliónu lidí.

Firma také přidává webovou stránku, na které se mohou nahlásit pozitivně testovaní. Dostanou tak do systému důležitá data a pomohou ostatním vyhnout se nákaze. Právě jejich polohová historie je klíčovou komponentou pro správné fungování algoritmu. Při sebenahlášení je prioritní ochrana informací nakaženého, rozhodně to nefunguje tak, že by Mapy.cz jeho aktuální ukazovaly jako blikající puntík na mapě.

Seznam.cz zároveň zřídil vlastní callcentrum ve spolupráci s odborníky a iniciativou COVID19 CZ, které bude zadané informace testovaných lidí ověřovat. „V tuto chvíli připravujeme i propojení pro uživatele Google Maps“, dodává Martin Jeřábek, manažer týmu Mapy.cz. Samotný Google se totiž tímto způsobem neangažuje, přitom jeho Mapy mají výrazně více uživatelů.