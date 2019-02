Mapy.cz představují turistické a zimní 3D vrstvy. Plánování trasy nikdy nebylo přehlednější

Konec zkoumání vrstevnic a párování výškového profilu s trasou na mapě. Jsou to už dva roky, co Mapy.cz spustily 3D mapu, dosud ji však šlo zobrazit pouze s foto-vrstvou. Teď Seznam přidává také turistickou a zimní 3D mapu. Plánování turistické trasy, nebo běžkařského výletu tak získá na přehlednosti, díky možnosti otáčet, zoomovat a měnit perspektivu 3D reliéfu si uděláte velmi přesnou představu o tom, co vás čeká.

3D profil lze zobrazit po celém světě, zatím však funguje pouze ve webovém prohlížeči na počítači. Podklady v mobilních aplikacích jsou stále ploché, ale podle jedné z reakcí na Facebooku bychom se měli dočkat stínování, které podklady značně zpřehlední.