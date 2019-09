Mario Kart Tour vtrhnul na iPhony a iPady. Bohužel je to jen další hříčka od Nintenda

Hru Mario Kart Tour už můžete znát z mnohých konzolí. Pro svou popularitu se ji Nintendo rozhodlo upravit i pro mobilní platformy (zdarma pro Android a iOS) a dopadlo to tak nějak na půl. Stejně jako vzbuzoval smíšené pocity titul Super Mario Run, je to podobné i zde.

Ovládání je maximálně jednoduché, pouhým tažením do stran totiž směřujete své vozítko různým směrem, přičemž v něm může sedět libovolná postava ze světa Maria (kterou si odemknete). Cestou sbíráte bonusy, kterými znepříjemňujete závodění svým oponentům a snažíte se protnout cílovou pásku jako první. Čím jste úspěšnější, odemykáte si nové tratě, postavy, možnosti. Není to tedy nic, co bychom již neviděli. Hra tak spíše zabaví jen ty nejmenší, odrostlejší hráči totiž sáhnou spíše po Asphaltech.