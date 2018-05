Mark Zuckerberg předvedl hlasového asistenta. Ve skutečnosti není tak cool, jak na videu vypadá

Zakladatel a šéf Facebooku se pochlubil umělou inteligencí, kterou si nechal instalovat ve svém domě v Palo Alto. Že mu po probuzení oznámí počet meetingů a teplotu v místnosti, je docela normální, ale Jarvis umí i pár méně obvyklých triků:

Mark nemá iPhone X, ale klasickou Osmičku. V ní je aplikace, která přijímá hlasové povely.

Jarvis umí zabavit dceru Max, než se probudí i její rodiče. Pravděpodobně tím, že ji učí čínsky...

Jarvis má dělo na trička. Mark nosí jen jeden druh, takže odpadají starosti s výběrem.

Umí opéct toustový chleba. Kdo jej vloží do toustovače, video neukazuje.

Umí sestavit videohovor.

Rozezná lidi u vstupní brány a podle přidělených práv je může vpustit dovnitř, Markovi to pouze oznámi.

Jarvis umí pustit film nebo hudbu. Ve videu proběhne výměna: „Pusť nám nějaké dobré songy od Nickelbacka.“ „Omlouvám se Marku, obávám se, že to nepůjde. Nickelback nemá žádné dobré písničky.“

Poradí i s tím, koho při rodinných hrách zlechtat.

Jarvis má také textové rozhraní.

Umí ovládat osvětlení domu.

Také máte z videa pocit, že více než skutečná ukázka schopností je to jen zábavná prezentace? Potvrzuje to i fakt, že Morgan Freeman namluvil pouze toto video, nikoliv kompletní hlasovou sadu pro hlasového asistenta. Jarvis prý ve skutečnosti promlouvá syntetickým ženským hlasem. Je stejně „reálná“ i Markova potřeba vnutit nám, že celého asistenta udělal on?